- Liderul filialei organizatiei teroriste Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis in urma unui atac coordonat sambata noaptea de fortele afgane asupra unui sediu din provincia Nangarhar, au anuntat duminica autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fortele egiptene de securitate au ucis 13 militanti suspecti intr-un schimb de focuri in Al-Arish, capitala provinciei Sinaiul de Nord, informeaza Reuters, care preia agentia de stiri MENA. Guvernul de la Cairo a lansat in luna februarie o operatiune impotriva militantilor gruparii Stat…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat joi o incetare temporara a focului cu talibanii cu ocazia sarbatorii Eid-et-Fitr, care marcheaza sfarsitul Ramadanului, precizand insa ca lupta impotriva altor grupari militante, precum Stat Islamic, va continua, transmit AFP si Reuters. Incetarea…