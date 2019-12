Stiri pe aceeasi tema

- "Asadar, daca noi, cei de astazi, vom reinnoi aceste legaminte si ne vom aduce aminte de fiecare data si vom transmite generatiilor care urmeaza misiunea de a continua, de a intari sentimentul national in contextul european, de a duce mai departe eforturile acelora care s-au jertfit pentru tara lor,…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Guvernul Orban a alocat 400.000 lei pentru ziua naționala de la Alba Iulia Guvernul Ludovic Orban a aprobat joi o hotarare de guvern prin care a fost alocata suma de 400.000 de lei pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate Zilei Nationale…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: Operatorii economici care deruleaza lucrari pe domeniul public rugați sa elibereze caile pietonale sau arterele rutiere pentru derularea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Romaniei Primaria Alba Iulia: Operatorii economici care deruleaza lucrari pe domeniul public…

- ​Ludovic Orban a afirmat, luni, ca decizia Vioricai Dancila de a transmite Comisiei Europene a treia propunere de comisar european, în persoana lui Victor Negrescu, reprezinta o obraznicie, deoarece nu mai are calitatea face nominalizari, dupa ce a fost demisa prin moțiune de cenzura, noteaza…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, il intreaba pe presedintele PRO Romania, Victor Ponta, daca faptul ca nu voteaza Guvernul Orban inseamna ca o sustine pe Viorica Dancila si se intoarce in PSD. Totodata, el spune ca nu stie daca ALDE mai are acelasi candidat la Presedintie ca Ponta. "Ca sa…