Președintele PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, a reacționat in stilu-i caracteristic, marți, dupa ce viceprimarul Ruben Lațcau i-a cerut demisia lui Andrei Dragila, longevivul director de la Horticultura. Ritivoiu comenteaza, ironic, ca in anul in care s-a nascut edilul, Dragila avea deja șase ani de experiența la carma societații. „Andrei Dragila conduce „Spațiile Verzi” […] Articolul Liderul PSD Timișoara reacționeaza dupa ce șefului de la Horticola i s-a cerut demisia: „Avea deja sase ani de experiența de conducere pe cand vedea lumina zilei viceprimarul Ruben Lațcau” a aparut…