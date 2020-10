Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a reactionat, vineri, dupa ce negocierile dintre PNL si USR PLUS au esuat. Simonis spune ca este un teatru absurd, iar Alin Nica si Dominic Fritz se comporta ”ca niste copii care isi disputa jucariile la groapa cu nisip din parc”, noteaza news.ro.”Teatrul…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, nu rateaza ocazia de-a interveni in scandalul declansat atat la nivel national, cat si local intre PNL si USR PLUS. Liderul social-democrat le cere, printr-un apel public, lui Alin Nica si Dominic Fritz sa nu se mai certe pe funmctii, ci si sa se ocupe de pandemia…

- Primarul ales al Timisoarei, Domnic Fritz, le da liberalilor termen pâna luni sa se hotarasca daca vor alianța cu USR-PLUS pentru o majoritate în Consiliul Local și Consiliul Județean, prin semnarea unui parteneriat administrativ, el spunând ca în caz contrar va fi "nevoit"…

- Președintele social-democraților din județ, deputatul Alfred Simonis, a adresat, miercuri, un apel catre reprezentanții partidelor politice, in apropierea alegerilor parlamentare, cerandu-le sa trateze cu discernamant și cu responsabilitate intocmirea listelor de candidați pentru scrutinul electoral…

- Invitat joi seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, deputatul și liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, a declarat ca nu credea ca Dominic Fritz va caștiga Primaria Timișoara in defavoarea lui Nicolae Robu. „Nu ma numar printre cei care cred ca Dominic Fritz va face ceva in Timișoara. Dupa un an va da vina…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, pe Facebook, ca PNL a atacat din nou la Curtea Constituționala legea privind dublarea alocațiilor pentru copii. ”Același Guvern incompetent care a facut din deschiderea școlilor o mare bataie de joc, se lupta acum pe toate caile sa nu dubleze alocațiile…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei, a postat, astazi, pe pagina sa de Facebook un mesaj de susținere ”de la un om exemplar, fostul președinte german Horst Kohler, impreuna cu care am lucrat timp de 7 ani”. ”Dominic Fritz a fost cel mai important membru al echipei…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, ii cere public, intr-o postare pe Facebook, lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa... The post Alfred Simonis ii cere lui Nicolae Robu sa se retraga din cursa electorala pentru funcția de primar appeared first on Renasterea banateana .