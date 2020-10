Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, face un „apel la responsabilitate” și cere partidelor sa nu treaca „parașutați” pe listele de parlamentare. Social democrații nu au anunțat inca cine sunt cei care vor sa prinda un mandat de parlamentar de Timiș din partea PSD.

- Apel al președintelui PSD Timiș, Alfred Simonis, in contextul alegerilor parlamentare din luna decembrie. Acesta le cere timișenilor sa nu voteze partidele care au pe liste ”parașutați” de la București. ”Stimați reprezentanți ai partidelor politice, in apropierea alegerilor parlamentare, va adresez…

- PNL Timiș a anunțat ca 24 de liberali din Timiș și-au depus documentele prin care iși manifesta intenția de a candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Printre cei 24 de liberali care vor sa ajunga in Parlamentul Romaniei se afla și o lugojeanca – Adriana Corbeanu, dar și fostul primar…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a anunțat, sambata 10 octombrie, intr-o conferința de presa, ca primarul Francisc Boldea, a demisionat atat din funcția de președinte al PSD Lugoj, cat și din cea de vicepreședinte al PSD Timiș. “Saptamana viitoare ne vom intalni, la Lugoj, și…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca mai multi membri importanti ai filialei au demisionat din functii, iar unul a renuntat si la calitatea de membru PSD, in urma scorurilor obtinute la recentele alegeri locale. "Saptamana viitoare se va gasi o solutie privind…

- PNL Timiș are ambiții foarte mari la alegerile parlamentare. Președintele interimar Alin Nica a declarat ca, ținand cont de votul politic de la scrutinul local, liberalii mizeaza pe obținerea a patru posturi de deputat și doua de senator. The post Ținta PNL Timiș la alegerile parlamentare appeared first…

- Una dintre prevederi spune ca alegatorii care se afla in fata sectiei de vot sau asteapta la rand vor putea vota pana la ora 23:59, potrivit Stiripesurse. 1. Nu se mai acorda partidelor subvenții in funcție de numarul de parlamentari și se revine la vechea formula de calcul in funcție de numarul…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le-a transmis, aseara, un mesaj tranșant colegilor din filiala, la cateva ore dupa ce a aparut informația ca fostul șef al social-democraților din județ, Titu Bojin, va candida la funcția de președinte al consiliului județean din partea ALDE. ”Așa cum am mai susținut…