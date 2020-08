Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, le transmite un avertisment dur potențialilor tradatori din propria organizație. Simonis spune ca va cere anularea mandatelor tuturor celor care imbrațișeaza traseismul. „Campania electorala ce bate la usa ar putea sa schimbe multe dogme din politica romaneasca. Cu…

- Antreprenorul Octavian Badescu, inițiatorul mișcarii #hailatreaba, trage un semnal de alarma asupra intenției extrem de mici a romanilor de a merge la vot, la alegerile locale din toamna. El spune ca, potrivit ultimelor sondaje de opinie, frica de coronavirus și neȋncrederea ȋn partidele politice actuale…

- Un nou focar de Covid-19 a aparut in județul Timiș, de data aceasta la Spitalul de Psihiatrie din Gataia. Șase pacienți sunt infectați cu Covid-19. Pana acum au mai aparut focare de Covid-19 la Spitalul CFR și Spitalul Municipal.

- Au trecut patru ani de la ultimele alegeri locale care au avut loc pe 5 iunie 2016 PNL a obtinut scoruri istorice in 2016 dar PSD si a adjudecat cele mai multe mandate Cum alegerile locale nu s au mai putut desfasura din cauza pandemiei, Guvernul a prelungit mandatele autoritatilor administratiei publice…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, Ordonanta de urgenta 2/2020 care proroga termenul pentru dublarea alocatiilor copiilor la 1 august 2020. Iata ce spune deputatul PSD de Timiș, Alfred Simonis: ”Dublarea alocațiilor DA! Amanare, NU! Astazi in Camera Deputaților am respins ordonanța guvernului…

- Autoritațile din Timiș sunt in alerta dupa ce, in zona Chevereșu Mare, saptamana trecuta, au fost descoperiți morți doi porci mistreți, in urma testelor stabilindu-se ca au murit din cauza pestei porcine africane. Imediat, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a declarat carantina…

- Ziarul Unirea Cand ar putea fi organizate alegerile locale și parlamentare: Ce spune premierul Ludovic Orban Cel mai bun moment pentru organizarea alegerile locale ar fi sfarșitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, avand in vedere ca estimarile privind valul a doilea al epidemiei de COVID-19…

- Alegerile locale pot fi organizate in termen de șase luni de la data la care va expira starea de alerta. Decizia a fost luata, miercuri, in Camera Deputaților, unde aleșii au votat modificarea ordonanței de urgența privind alegerile locale, potrivit b1.ro. Potrivit actului notrmativ, data la care va…