Presedintele PSD Mures, Vasile Gliga, a anuntat, miercuri, ca s-a retras de la conducerea organizatiei judetene, iar Consiliul Politic National al PSD a hotarat sa o numeasca presedinte interimar al filialei pe Dumitrita Gliga, fiica acestuia. Organizatia Mures a Partidului Social Democrat a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca presedintele in exercitiu, Vasile Gliga, s-a retras din functie si ca va ramane un membru activ al partidului. "Am decis azi sa fac un pas important pentru organizatia Mures a PSD si pentru un viitor mai performant al comunitatii in care am crescut si in care…