- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, iși afirma sprijinul pentru transportatorii care protesteaza in Piața Victoriei din Capitala și susține ca acestora li se face o mare nedreptate. Ciolacu arata ca, și din acest motiv, guvernul Cițu trebuie demis. ”Sunt alaturi de transportatorii care protesteaza…

- Un numar de asociații ale transportatorilor protesteaza miercuri, intre orele 6:00 – 16:00, in Piața Victoriei din București, solicitand reincadrarea diurnei ca venit salarial, dar și fața de impunerea carantinarii șoferilor profesioniști și de criza de pe piața RCA, informeaza Mediafax. Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca „voturile PSD-ului nu sunt nici de vanzare si nici nu o sa se incline in fata unui santaj, indiferent in fata carei personalitati politice sau ce functie politica trecatoare are cineva in statul roman”. El a explicat ca PSD a asteptat decizia CCR pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liberali pentru organizarea congresului in plina pandemie și le transmite un mesaj: „Le spun clar, sa nu se mai chinuie, Guvernul Cițu va fi trimis acasa”. „Culmea tupeului! Sa susțina vaccinarea obligatorie, cand ei – guvernanții, in frunte cu președintele…

- Ilie Bolojan i-a avertizat pe oamenii lui Florin Cîțu, chiar în ședința pe care aceștia au convocat-o fara Orban, ca nu au nicio strategie în criza din Coaliție, iar lucrurile la baza partidului nu se vad a merge într-o direcție buna. Liderul PNL le-a spus colegilor de…

- Invitat, miercuri seara, la un post TV, președintele PSD a lasat deschise posibilitațile unui guvern minoritar USR sau PSD, dar și scenariul alegerilor anticipate. Liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, se așteapta la un august de foc in relațiile dintre partenerii de guvernare și cauta cea mai buna…

- Marcel Ciolacu il atenționeaza pe Florin Cițu ca trebuie sa imparta echitabil banii la rectificarea bugetara, nu sa privilegieze primarii PNL in dauna celor din PSD. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca aleșii PSD vor ieși in strada, daca nu primesc bani la rectificare. Pentru ca…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, considera ca experienta Guvernului in exercitiu in domeniul dialogului cu marile puteri si mai ales cu Statele Unite arata ca „a avea incredere in Occident nu functioneaza”, relateaza AFP.