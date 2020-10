Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura Oprescu a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Aceasta se afla internata la Spitalul Mioveni. Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va intra in izolare si va efectua un test pentru COVID-19. Potrivit romaniatv.net, decizia lui Ciolacu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se testeaza de COVID-19 și intra in izolare pana la aflarea rezultatului, dupa ce a participat la o intalnire informala cu mai mulți reprezentanți ai partidului care au luat boala.

- Liderul PSD Maramureș Gabriel Zetea a primit rezultatul testului COVID-19 si a aflat ca este bolnav: „Fiind optimist de felul meu, va anunț ca pentru câteva zile <ramân pozitiv>”, scrie Mediafax.„Dragi prieteni, în urma cu puțin timp am primit rezultatul…

- "Am vorbit de mai multe ori astazi cu presedintele partidului (Marcel Ciolacu - n.r.). E in regula, doar ca respecta procedura si sta in izolare. M-am testat si eu in urma cu putin timp, o sa intru si eu in aceeasi procedura, desi nu am avut contact direct cu cel cu care a avut Marcel Ciolacu", a…

- Panica in PSD. Trei lideri PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns in spital. Aceștia s-au intalnit vineri, inaintea alegerilor locale, cu Marcel Ciolacu, liderul partidului. Președintele PSD și-a facut deja testul anti-COVID și a intrat in izolare. Același lucru a facut și secretarul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu si-a facut miercuri testul COVID-19 si a decis sa intre in izolare dupa ce, in timpul unui miting electoral, acesta s-a intalnit cu mai multi lideri PSD Salaj care au fost confirmati ulterior pozitiv cu COVID-19, arata surse citate de G4Media.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a facut testul COVID și a decis miercuri sa intre in izolare dupa ce a incheiat campania electorala la Salaj, unde s-a intalnit cu mai mulți lideri PSD confirați ulterior pozitiv, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. ”Am facut testul acum si merg in izolare.…

- Liderii PSD, Marcel Ciolacu și Paul Stanescu s-au testat miercuri pentru coronavirus, dupa ce saptamana trecuta, inainte de alegeri, s-au intalnit cu liderii PSD Salaj, care ulterior au fost confirmați cu COVID-19. Stanescu și Ciolacu sunt in izolare in așteptarea rezultatului, susțin surse din partid.