Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 8 februarie 2021, cei mai mulți dintre preșcolari și elevi vor merge fizic la școala. Se va ține cont de contextul epidemiologic din fiecare localitate, astfel ca reluarea cursurilor se va face in funcție de scenariile in care se afla localitațile in care funcționeaza fiecare unitate…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, mentionand ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, ‘pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile si apoi sa fie o presiune…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, mentionand ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, "pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile si apoi sa fie o presiune…

- Redeschiderea școlilor este esențiala pentru educația viitoarelor generații, afirma profesorul Dan Voiculescu intr-o postare pe blog. „In calitate de fost profesor, parinte, bunic și roman care a ințeles real și nemijlocit neajunsurile saraciei, cred ca este esențial sa redeschidem școlile. Cu responsabilitate…

- Cu tot optimismul ministrului Educației ca elevii se vor intoarce in banci din al doilea semestru, colegul sau de cabinet, ministrul Sanatații, spune ca redeschiderea școlilor pe 8 februarie depinde și de campania de vaccinare. Este un subiect care starnește multe discuții in cancelarii. Mai puțin de…

- Liderul AUR, George Simion, a anuțat ca i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa redeschida de urgența școlile din Romania. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in corpul tau daca incepi sa mananci doua banane pe zi "I-am cerut președintelui sa se redeschida școlile urgent.…

- Redeschiderea școlilor nu se poate face decat in urma unei analize, astfel incat riscul de infecție sa fie minim, a spus Ludovic Orban, luni, la sediul PNL. „Orice decizie legata de reluarea activitatii...

- Avocatul Mihaela Morar va depune, împreuna cu mai mulți parinți clujeni, o acțiune de anulare a Ordinul prin care s-au închis școlile, la Clurtea de Apel Cluj, potrivit G4media. Parinții au fost puși într-o situație dificila…