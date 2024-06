Stiri pe aceeasi tema

- Pariurile sportive pe mobil reprezinta noul trend in industria jocurilor de noroc, acest lucru datorandu-se creșterii numarului de telefoane mobile (peste 7 miliarde la nivel mondial). De altfel, in 2024, raportul intre utilizarea telefoanelor mobile și desktop este de 60.08% fața de 37.85%, conform…

- Dupa ce a jucat pentru Paris Saint-Germain in sezonul 1996-1997, jucatorul portughez Daniel Kenedy si-a pierdut toti banii la pariuri si jocuri de noroc. Pentru a supravietui, fostul fotbalist, acum in varsta de 50 de ani, este sofer de Uber, relateaza RMC Sport.

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala pentru a analiza constituționalitatea unei legi care reglementeaza jocurile de noroc in localitațile cu populații sub 15.000 de locuitori. ICCJ susține ca Parlamentul a ocolit legislația in procesul de adoptare a acestei legi,…

- De vineri, 17 mai, in Bulgaria a intrat in vigoare interdicția de difuzare a reclamelor la jocurile de noroc in toate mediile de informare, precum și a interzicerii prezenței panourilor publicitare in apropierea unitaților de invațamant, anunța Lupa.bg. Mai multe proiecte similare depuse in parlamentul…

- Romania are nevoie de un cadru legislativ mai bun, in baza caruia sa poata actiona. Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Parlamentul Romaniei a constat faptul ca legile apararii nu au mai fost actualizate de 30 de ani. Astfel, s-a dispus infiintarea unui grup de lucru alcatuit…

- Parlamentarii bulgari au adoptat in unanimitate și fara dezbateri amendamentele la Legea jocurilor de noroc, interzicand publicitatea acestora in mass-media, conform rapoartelor postului național de radio din Bulgaria (BNR).

- Jocurile de noroc sunt tot mai populare. Din momentul lansarii și a dezvoltarii mediului online, totul pare ca a explodat. Acesta a fost punctul de plecare intr-o perioada infloritoare pentru jocurile acestea. In tot acest tumult, echilibrul in joc este important. Acest articol se concentreaza pe jocul…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat joi motivul pentru care l-a revocat pe Cristi Pascu, „hairstylistul vedetelor” din funcția de vicepreședinte al Oficiului pentru Jocurile de Noroc, la doua zile de la numirea in funcție. „Nu avea profil pentru acel post”. Ciolacu a spus ca propunerea a venit de…