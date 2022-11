Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD Marcel Ciolacu spune ca plafonarea prețului la energie inca nu a fost decisa in coaliție, insa ca sunt discuții in acest sens. Liderul social - democraților acuza PNL ca arunca in haos Romania, atacandu-l pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre care spune ca nu a luat nicio masura…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la podcastul EVZ, ca nu mai vrea sa discute despre schimbarea ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), pentru ca nu vrea sa se comporte precum președintele Klaus Iohannis.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca liberalizarea prețurilor la energie, masura adoptata in Guvernul PNL și promovata de actualul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a fost o masura "haotica și imbecila".

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca in cazul Blue Air ar trebui sa intervina institutiile statului.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca „tot raul care se intampla in acest moment" este rezultatul liberalizarii pieței energiei, un nou atac din seria reproșurilor la adresa ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, pe care social-democrații il vor schimbat din Guvern.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a spus ca s-a abținut la votul pe moțiunea de simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, pentru a arata ca acesta nu are un cec in alb. Ciolacu a explicat ca votul deputaților PSD nu a fost unul pentru Virgil Popescu, ci unul…

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, intr-o conferința de presa la Focșani, ca nu poate sa-i indemne pe parlamentarii PSD sa voteze moțiunea inițiata de „focile" de la USR, deși social-democrații nu sunt de acord cu deciziile luate de Virgil Popescu, ministrul Energiei.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, are responsabilitate sa vina cu un act normativ pana la 1 septembrie. Ordonanța compensarii are o scapare legata de prețul mediu, a atras atenția liderul PSD.