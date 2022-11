Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il critica pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirmand ca acesta ”lasa impresia ca s-a calificat la locul de munca”, lucru pe care il considera ”nepermis” pentru acest portofoliu si in contextul crizei energetice actuale, anunța News.ro. Fii la curent…

- ”Nu fac parte din fan-clubul Virgil Popescu. Au fost multe semnale, inca de anul trecut, ca ne indreptam catre o criza energetica. Trebuiau luate niste decizii rapide, nu trebuia sa asteptam ca ele se vor rezolva de la sine. Imi lasa o impresie, un fel, s-a calificat la locul de munca. Este nepermis…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a ieșit pe scena sa sancționeze neregulile semnalate constant de catre consumatorii romani de energie electrica. Calculul facturii lunare a ramas la voia sorții și a celor care legifereaza (avalanșa de ordonanțe și informații contradictorii…

- Furnizorii de energie electrica și gaze naturale vor putea fi schimbați online, in 24 de ore. Plaforma, realizata de ANRE Romanii iși vor putea schimba furnizorii de energie electrica și gaze naturale prin intermediul unei platforme online (POSF), dezvoltata de catre Autoritatea Naționala de Reglementare…

- Mihai Tudose a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, difuzata de Prima TV, daca l-a reevaluat pe ministrul Energiei. “Nu l-am reevaluat absolut deloc. A spus-o si domnul presedinte Ciolacu. Un vot impotriva la motiunea respectiva (…) Nu am votat sa-l salvam pe Virgil Popescu. In continuare,…

- In ședința de Guvern de miercuri se așteptau decizii cu privirea la soluționarea crizei din energie, insa pare ca se bate pasul pe loc. Premierul Ciuca spune ca noul termen de finalizare este 31 august, așa ca iarna ar trebui sa mai intarzie daca Guvernul nu este gata la timp cu masurile. In urma ieșirilor…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a evitat sa raspunda la intrebarea daca se simte vizat de o remaniere guvernamentala, in contextul in care PSD l-a atacat constant in ultima perioada din cauza ca schema de compensare nu a putut tempera creșterile prețurilor la energie și gaze.Virgil Popescu…

- Proiectul de rectificare bugetara nu acopera sumele necesare pentru compensarea facturilor populației și firmelor pentru acest an și expune la un risc major capacitatea de a mai funcționa a intregului sector energetic, acuza Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), intr-un…