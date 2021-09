La o zi dupa ce a facut public textul moțiunii de cenzura redactate de PSD, denumite ”STOP saraciei, scumpirilor și penalilor! JOS GUVERNUL CIȚU!”, dar pe care a anunțat ca social-democrații o vor depune abia dupa ce vor avea cel puțin 234 de semnaturi, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj. Menit sa ajunga in principal […] The post Liderul PSD, anunț de ultima ora in privința moțiunii de cenzura. Mesaj pentru Dan Barna și George Simion first appeared on Ziarul National .