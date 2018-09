Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a votat miercuri inceperea procedurii de sanctionare a Ungariei pentru incalcarea regulilor democratice, anunta Reuters. Dupa un vot tensionat, majoritatea parlamentarilor europeni au sustinut motiunea de a activa Articolul 7 impotriva Ungariei. Guvernul lui Viktor Orban este acuzat…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, isi pregateste sustinatorii pentru o eventuala infrangere intr-un vot al parlamentarilor europeni de miercuri privind statul de drept din Ungaria, scrie Politico. „Sunt majoritari parlamentarii pro-imigratie in Parlamentul European”, a afirmat Orban intr-un videoclip…

- Opozitia acuza guvernul nationalist condus de Viktor Orban de erodarea institutiilor democratice, obstructionarea presei critice si marginalizarea sectorului neguvernamental. Controversa va cunoaste un nou episod miercuri, cand eurodeputatii vor decide daca lanseaza sau nu procedura contra Ungariei…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a comentat, la Adevarul Live, prezenta in Romania a prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, la scoala de vara de la Tusnad, oficialul de la Budapesta lansand mesaje anti-EU, vorbind de intarire a cooperarii intre tarile din regiune, dar si de o autostrada care…

- Partidul Socialist ungar, de opozitie, i-a cerut joi guvernului conservator condus de Viktor Orban 'sa opreasca alungarea tinerilor din Ungaria', respectiv sa ia masuri pentru a incuraja tinerii sa nu mai plece sa-si caute de lucru in alte state din Uniunea Europeana, transmite agentia MTI. Guvernul…

- De cativa ani buni, premierul Viktor Orban si-a facut un obicei in a veni la Baile Tusnad pentru a vorbi despre rolul Ungariei in Europa, viitorul Uniunii Europene, relatiile tarii sale cu vecinii si modul in care vede situatia comunitatilor maghiare din afara frontierelor nationale, cu referiri si…

- "Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa…

- In prelegerea sustinuta sambata la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, prim-ministrul Ungariei si presedintele Fidesz, Viktor Orban, a precizat ca formațiunea pe care o conduce nu va pleca din Partidul Popular European (PPE), fiind partizanul ramanerii și loialitatații cu privirea la respectiva…