Liderul politic al Europei il ataca pe Donald Trump: Cu asa prieteni, iti mai trebuie dusmani?

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-a avertizat extrem de dur pe membrii echipei sale care se afla la originea unor divulgari in presa, pe care i-a catalogat drept "tradatori". "Asa-zisele divulgari de la Casa Alba sunt o enorma exagerare din partea presei Fake News, pentru a ne prezenta intr-un mod cat mai negativ…

- Ucraina a decis sa impuna sanctiuni unor companii si entitati din Rusia, actionand similar cu Statele Unite, care au decis luna trecuta sa sanctioneze mai multi oameni de afaceri rusi, firme aflate sub controlul acestora si oficiali guvernamentali. Kievul a anuntat, de asemenea, ca va extinde…

- Acuzatiile privind amenintarile cibernetice venite din partea Rusiei reprezinta un exemplu pentru care politica Marii Britanii fata de Moscova este una imprudenta si provocatoare, sustine ambasada rusa la Londra. "Consideram aceste acuzatii si speculatii drept exemple clare ale unei politici…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…

- Donald Trump pregateste atacarea regimului Assad din Siria. Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si premierul Marii Britanii, Theresa May, au evidentiat, miercuri, importanta destructurarii retelelor ruse de spionaj si evitarii viitoarelor atacuri chimice, anunta Casa Alba. Donald Trump si Theresa May au discutat prin telefon miercuri dupa-amiaza, a comunicat…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…