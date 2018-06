Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, a scris, pe Facebook, ca mesajul de sustinere pentru mitingul PSD nu a fost doar al sau, ci si al inaintasilor taranisti Iuliu Maniu, Corneliu Coposu si Ion Ratiu. La scurt timp dupa postarea lui Pavelescu, fiul lui Ion Ratiu, Nicolae Ratiu, a spus ca afirmatia liderului…

- "PNTCD sustine mitingul impotriva abuzurilor! Voi conduce maine o delegatie a PNTCD la mitingul impotriva abuzurilor. Aceasta nu este o simpla alegere politica, ci o obligatie. PNTCD nu poate accepta vreodata statul politienesc, folosirea catuselor pentru eliminarea adversarilor politici si…

- PNTCD sustine mitingul impotriva abuzurilor, a scris pe Facebook liderul formatiunii, Aurelian Pavelescu, anuntand ca va conduce o delegatie a partidului la aceasta manifestatie. "Aceasta nu este o simpla alegere politica, ci o obligatie. PNTCD nu poate accepta vreodata statul politienesc,…

- Una dintre cele mai mari surprize politice de dupa Revolutie: PNTCD sustine mitingul impotriva abuzurilor, organizat de PSD si ALDE. Anuntul a fost facut de Aurelian Pavelescu, presedintele partidului. In ciuda rivalitatii istorice dintre cele doua partide si confruntarilor dure din anii '90, Pavelescu…

- Una dintre cele mai mari surprize politice de dupa Revolutie: PNTCD sustine mitingul impotriva abuzurilor, organizat de PSD si ALDE. Anuntul a fost facut de Aurelian Pavelescu, presedintele partidului. In ciuda rivalitatii istorice dintre cele doua partide si confruntarilor dure din anii '90, Pavelescu…

- Recunosc, atunci cand am citit, duminica seara, Testamentul lui Corneliu Coposu, am fost la un pas de a plange. Am martori colegii care au ras de mine, probabil fiind greu de asociat imaginea mea cu lacrimile in fața unui eveniment.

- Testamentul este structurat in trei parti: prima contine date testamentare private, cea de-a doua contine schita calitatilor de care are nevoie un om politic „adevarat", iar a treia parte este construita ca un cod etic politic. Testamentul politic al liderului PNTCD, Corneliu Coposu, indeamna…

- Bataia de joc la adresa foștilor deținuți politici, care și-au sacrificat tinerețea și viața pentru aceasta țara, continua. Noul șef al Secretariatului de stat, care gestioneaza problemele revoluționarilor și foștilor deținuți politici, vrea sa-l elimine pe Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor…