Președintele AUR, George Simion, susține ca zvonurile despre nunta sa sunt o „fabulație". Liderul politic anunța pe aceasta cale ca il da in judecata pe jurnalistul care a scris articolul.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, condamna asasinarea fostului premier japonez Abe Shinzo. Ciolacu amintește ca Abe a fost un prieten al Romaniei.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu crede ca digitalizarea Romaniei poate fi facuta tot de oamenii care se afla in eșalonul doi in statul roman. Liderul PSD ii transmite șefului ANAF ca nu o sa reușeasca acest lucru, daca nu vine cu alte persoane.

Președintele rus Vladimir Putin nu știe cum de liderii G7 "au vrut sa se dezbrace" la summit, dar crede ca ar fi o priveliște dezgustatoare. Liderul rus a facut aceasta declarație in timp ce raspundea la intrebarile jurnaliștilor dupa summitul caspic desfașurat miercuri la Ashgabat.

Liderul grupului de consilieri locali USR Iasi, Razvan Timofciuc, a anuntat, vineri, ca se inscrie in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Iasi, dupa ce deputatul Cosette Chichirau afirma, cu cateva zile in urma, ca isi doreste sa candideze din nou pentru Primarie, anunța

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, spune ca „oficial" nu are nicio informatie cu privire la eventuala plecare a lui Dacian Ciolos si a altor europarlamentari ai USR din partid, dar ca o asemenea acțiune i se pare lipsita de sens.

Zona strazilor Nasaud-Vistierilor, reabilitata integral de Primaria Sectorului 5 - VIDEO AICI

Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor" și „sa țina inflația sub control".