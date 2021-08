Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei iesene a PMP, Petru Movila, s-a declarat nemultumit de faptul ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din autostrada A8 a fost respins de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si cere demiterea celor care se fac vinovati…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a respins studiul de fezabilitate realizat de spaniolii de la Acciona pentru autostrada A8 Targu Mureș – Targu Neamț. Conform comunicatului transmis de CNAIR, prestatorul a livrat la timp Studiul, dar a fost respins ca fiind incomplet.…

- Presedintele filialei iesene a PMP, Petru Movila, s-a declarat nemultumit de faptul ca studiul de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Targu Neamt din autostrada A8 a fost respins de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si cere demiterea celor care se fac vinovati…

- V. Stoica S-a amanat din nou data depunerii și deschiderii ofertelor destinate construirii autostrazii Ploiești-Brașov, pe toate cele trei loturi in care a fost imparțit traseul: Dumbrava-Mizil, Mizil-Pietroasele și Pietroasele-Buzau. Dupa ce deschiderea ofertelor a fost amanata din 4 august pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și-a asigurat finanțarea din fonduri europene a proiectului de realizare a drumului de legatura intre DN 69 și autostrada A1, pe la Sanandrei, care va asigura o conexiune mai rapida de la Timișoara catre autostrada. CNAIR și Ministerul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lanseaza licitatia pentru elaborarea documentatiei de avizare (lucrari interventie) si a Studiului de fezabilitate (reabilitare si modernizare) pentru DN 73C. Potrivit unui comunicat de presa al companiei de drumuri, transmis miercuri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) lanseaza licitatia pentru elaborarea documentatiei de avizare (lucrari interventie) si a Studiului de fezabilitate (reabilitare si modernizare) pentru DN 73C, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al companiei…

- Șeful Transporturilor susține ca, in prezent, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are in implementare contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic de execuție pentru autostrada Brașov - Bacau. "Data de incepere a contractului de servicii…