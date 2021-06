Stiri pe aceeasi tema

- Acum 80 de ani, mii de oameni au fost scosi din case si dusi cu forta sa munceasca in Siberia si Kazahstan doar pentru ca nu conveneau regimului. In noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a inceput primul val de deportari, in Basarabia si Bucovina de Nord.

- In noaptea de 12 iunie 1941 a inceput primul val de deportari din Basarabia și Bucovina de Nord, ocupate de Uniunea Sovietica. Romanii au fost naționalitatea cu cei mai numeroși deportați in Siberia și Kazahstan: peste 70.000 de persoane, potrivit basilica.ro. La primul val, aproape 29.839…

- Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la primul val de deportari staliniste din Basarabia și Nordul Bucovinei. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 mii de persoane au fost urcate în vagoane și trimise în Siberia. Nu se cunoaște o cifra exacta a celor care au…

- Liderul PNL a vorbit joi despre noile relaxari care ar urma sa intre in vigoare incepand cu 1 iunie. Avand in vedere ca interesul pentru vaccinare a scazut in ultima perioada, Ludovic Orban a explicat ce se va intampla daca nu se va atinge obiectivul propus de autoritați cu privire șa vaccinarea a cinci…

- Politicienii petrec Pastele in mod traditional, in familie. Premierul a mers in Valcea, iar sefa Senatului a ramas in Bucuresti, cu fiul ei si familia restransa. Liderul PSD sarbatoreste Pastele la...

- Liderul PSD a anunțat, intr-o conferința de presa in Maramureș, ca va depune o lege care sa ajute producatorii romani, respectand in același timp reglementarile europene. “In urma cu trei saptamani am avut la București o intalnire cu producatorii romani de echipamente de protecție. Ieri am fost și…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a comentat in termeni duri conferința de presa organizata in weekend la Ministerul Sanatații, conferința la care au luat parte ministrul Vlad Voiculescu, secretarul de stat Andreea Moldovan, dar și o serie de manageri de spitale. Mugur Mihaescu: Oamenii…

- Stefan Ciobanu: "Basarabia inca are nevoie de puterile uriase ale d lui N. Iorga, care avut intotdeauna ferma convingere ca ea trebuie sa fie a Romaniei" In anul celei de a 103 a aniversare a Unirii Basarabiei, sarbatoare nationala de suflet si reinsufletite sperante, se marcheaza, intre alte importante…