- Kremlinul susține ca exista o nevoie presanta de discutii de securitate intre Moscova și Washington, dar acestea trebuie sa fie cuprinzatoare si sa includa subiecte precum Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Este imposibil sa scoatem segmente individuale din complexul general al problemelor…

- Un tanar britanic este anchetat, deoarece l-a atacat pe Nigel Farage. Politicianul extremist se afla la un eveniment electoral in momentul in care asupra lui au fost aruncate mai multe obiecte. Farage nu a fost ranit.

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa promita marti „securitate financiara” alegatorilor, dezvaluind la sfarsitul diminetii programul Partidului Conservator pentru alegerile legislative din 4 iulie, pas crucial pentru conservatorii aflati in continuare cu mult in urma in sondaje in fata laburistilor,…

- Ofensiva rusa in nord-vestul Ucrainei este un raspuns fata de atacuri ucrainene pe teritoriul rus, iar Kremlinul nu intentioneaza ”la ora actuala” sa cucereasca marele oras ucrainean Harkov, anunta vineri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron face din nou valuri. Macron a reiterat posibilitatea trimiterii de trupe occidentale pe teren in Ucraina, apreciind intr-un interviu publicat joi de The Economist ca va trebui sa „ne punem problema” daca Moscova „va reusi sa strapunga linia frontului” si daca autoritatile…

- Antony Blinken a criticat sprijinul pe care China il ofera Rusiei in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, imediat dupa ce a incheiat intalnirea cu dictatorul Xi Jinping și cu ministrul sau de externe, Wang Yi. Secretarul de stat al SUA a spus ca razboiul sangeros pe care regimul de la Kremlin il duce…

- Statele membre NATO nu iși doresc un conflict militar cu Rusia, așa ca scopul actual al alianței este „descurajarea unui astfel de razboi”, a spus comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Christopher Cavoli, potrivit The Moscow Times.„Statele NATO nu cred ca se afla intr-un…