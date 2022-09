Stiri pe aceeasi tema

- Liderul parlamentar rus Viaceslav Volodin i-a chemat pe deputatii Dumei sa ia parte la razboiul din Ucraina in urma ordinului de mobilizare partiala, relateaza joi DPA. "Cei care indeplinesc cerintele mobilizarii partiale ar trebui sa ajute cu participarea lor la operatiunea militara speciala", a declarat…

- „Vor fi chemați la serviciul militar doar cetațenii care sunt in prezent in rezerva și, mai ales, cei care au servit in forțele armate, au anumite profesii militare și experiența relevanta”, a anunțat astazi, Vladimir Putin intr-o adresare publicata in presa rusa. Cele mai importante declarații ale…

- Ucraina a recucerit o localitate din apropierea orașului Lisichansk, o victorie mica, dar simbolica, care arata ca Rusia nu mai deține controlul deplin asupra regiunii Lugansk, unul dintre obiectivele cheie ale razboiului, potrivit lui Vladimir Putin. Guvernatorul Luganskului, Serhiy Haidai, a declarat…

- Un teritoriu separatist prorus din regiunea ucraineana Donetk (est), anunta miercuri ca a fost recunoscut drept "stat" de catre Coreea de Nord, care nu a facut imediat vreun anunt in acest sens, relateaza AFP. Aceasta ar fi cea de a treia recunoastere, dupa cele ale Siriei, la sfarsitul lui iunie, si…

- Presedintele rus Vladimir Putin sfideaza joi Occidentul sa infranga Rusia "pe campul de lupta" in Ucraina, unde americanii si europenii si-au accelerat livrarile de armament catre armata ucraineana, relateaza AFP. "Azi (joi), intelegem ca ei vor sa ne invinga pe campul de lupta. Ce sa zic? Sa incerce!",…