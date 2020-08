Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat joi acordul de normalizare a relatiilor intre Emiratele Arabe Unite si Israel, incheiat sub egida Statelor Unite, calificandu-l drept o ''etapa'' catre pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Am urmarit cu atentie comunicatul tripartit…

- Iordania a apreciat ca acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) anuntat joi ar putea sa impulsioneze negocierile de pace blocate daca reuseste sa determine Israelul sa accepte un stat palestinian pe un teritoriu pe care Israelul l-a ocupat in razboiul arabo-israelian…

- Autoritatea Nationala Palestiniana, condusa de Mahmoud Abbas, a calificat joi seara drept ''tradare'' a cauzei palestiniene acordul de normalizare a relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU) si a cerut o ''reuniune de urgenta'' a Ligii Arabe pentru denunta…

- Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat duminica miscarile "extrem de preocupante" ale marinei turce în Marea Mediterana dupa semnarea unui acord maritim între Egipt si Grecia, potrivit AFP, citat de Agerpres. "Ultimele…

- Presedintele american Donald Trump a emis joi un ordin executiv prin care instituie sanctiuni economice împotriva persoanelor implicate în investigatia Curtii Penale Internationale asupra eventualelor crime de razboi comise de fortele americane în Afganistan, relateaza Reuters si AFP,…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat marti ca pune capat tuturor acordurilor si intelegerilor cu Israelul si SUA, conform agentiei palestiniene de stiri Wafa, citata de DPA, scrie agerpres.ro. "Organizatia de Eliberare a Palestinei si statul Palestina renunta incepand de astazi (marti…

