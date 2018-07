Liderul opozitiei din Turcia a primit amenzi de zeci de mii de euro pentru criticile aduse lui Erdogan

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), a fost condamnat sa plateasca o amenda de 95.000 de lire turcesti (19.500 dolari) reprezentand daune pentru insultarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza vineri dpa. Un tribunal din…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, accidentul fiind soldat cu cel putin 10 morti si zeci de raniti. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste 300 de persoane si se indrepta…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- Liderul principalului partid de opozitie din Turcia a transmis marti ca nu il va felicita pe presedintele Recep Tayyip Erdogan pentru victoria sa la alegerile de duminica, spunand ca este un 'dictator', relateaza AFP, conform agerpres. "Nu pot sa felicit un om care nu apara democratia. Sa il…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut, sambata, cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala care s-a depreciat puternic in ultimele saptamani. "Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna sa-si investeasca banii in lira",…

- Turcia va efectua noi operatiuni militare externe asemanatoare cu cea din nordul Siriei indreptata impotriva gruparilor kurde din regiune, a anuntat, duminica, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Declaratiile lui Erdogan au fost facute in contextul in care Turcia urmeaza sa organizeze…

- Partidul Republican al Poporului (CHP), principala formatiune de opozitie in Turcia, l-a desemnat vineri pe deputatul Muharrem Ince sa-l infrunte pe seful statului Recep Tayyip Erdogan in alegerile prezidentiale anticipate de la 24 iunie, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu voia lui Allah si…