- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, a fost trimis la inchisoare pentru 30 de zile de catre un tribunal din Moscova pentru rolul sau in organizarea protestelor din 5 mai, scrie Reuters.

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost retinut sambata de politie dupa ce si-a facut aparitia la o manifestatie in centrul Moscovei pentru a protesta fata de presedintele rus Vladimir Putin, a declarat un aliat al opozantului, citat de Reuters. Navalnii le-a cerut criticilor Kremlinului sa…

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Cand este vorba de Rusia, presa occidentala il considera, la unison, pe Aleksei Navalnii drept unicul adversar al lui Putin, singurul care-i poate ține piept și care ar putea sa-l detroneze. Ziarele și televiziunile prezinta manifestațiile de la Moscova in sprijinul Opoziției, politicienii iau poziții,…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…