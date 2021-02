Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Georgia a decis miercuri sa-l plaseze in detentie provizorie pe liderul opozitiei Nika Melia sub acuzatia de organizare a "violentelor in masa" din 2019, dar sustinatorii sai denunta caracterul politic al acestei decizii, transmite AFP. Arestarea liderului partidului Miscarii Nationale…

- Oficialii aleși republicani care contesta victoria prezidențiala a lui Joe Biden sunt asociați cu o „tentativa de lovitura de stat”, a declarat în ședința Congresului liderul senatorilor democrați Chuck Schumer, potrivit AFP."Din pacate și periculos, anumite elemente ale…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Statele Unite chiar pe ultima suta de metri a mandatului de președinte al lui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a fost inregistrat in timp ce incerca sa-l convinga pe un oficial al comisiei electorale din statul Georgia „sa-i faca rost” de voturile necesare pentru…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Un lockdown trebuie sa fie reintrodus in intreaga Anglie in termen de 24 de ore, a declarat duminica seara liderul opozitiei laburiste din Regatul Unit, Keir Starmer, potrivit politico.eu. Starmer i-a solicitat premierului Boris Johnson sa inaspreasca restrictiile in scopul limitarii raspandirii COVID-19…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a declarat joi ca in tara va avea loc un referendum privind schimbarea Constitutiei, potrivit agentiei nationale de presa Belta, relateaza Reuters, scrie news.ro. Liderul de la Minsk nu a precizat insa cand va fi organizat acest referendum, despre care…

- Atat Claudiu Tarziu, intr-un dialog avut marți la Pagina de Media, cat și George Simion, intr-un interviu pentru Libertatea, spun ca nu au fost ajutați financiar de Bobby Paunescu sau de familia Paunescu.Cei doi co-președinți ai AUR neaga orice sprijin pe parcursul campaniei din partea magnatului Bobby…

- Liderul unui district cu cea mai ridicata rata de contaminare cu SARS-CoV-2 din Germania a fost plasat sub protectie dupa ce a primit amenintari, a declarat vineri politia, suspectand implicarea militantilor "antimasca", relateaza AFP, potrivit Agerpres. Thomas Muller, ales conservator al…