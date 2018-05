Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul a refuzat sa-l desemneze ca premier interimar pe liderul opoziției. Acesta a facut apel la susținatorii sai, adunați cu miile in fața cladirii Parlamentului, sa nu plece din strada.

- Liderul opozitiei armene Nikol Pashinyan a fost desemnat oficial luni de catre coalitia sa Yelk candidat la postul de premier, in ajunul unui vot crucial pentru viitorul ex-republici sovietice din Caucazul de Sud, relateaza AFP. Din 13 aprilie, Armenia se confrunta cu o criza politica fara precedent:…

- Liderul protestelor din Armenia, Nikol Pashinyan, a spus vineri ca opoziția va boicota cel mai probabil orice alegeri parlamentare daca Parlamentul nu il numește premier interimar saptamana viitoare, relateaza Reuters.

- Armenia se afla la a zecea zi de proteste, de cand fostul președinte Serj Sargsyan a fost acceptat pentru funcția de prim-ministru de catre Parlament. In dimineața zilei de astazi, noi proteste au inceput in Erevan, asta deși acum doua zile, Sargsyan și-a dat demisia.

- Mii de protestatari au ocupat si miercuri centrul capitalei armene Erevan, la apelul liderului opozitiei Nikol Pashinyan, care solicita autoritatilor un transfer pasnic al puterii si alegeri anticipate, dupa demisia primului ministru Serzh Sargsyan, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Protestatarii…

- Armenii triumfau luni, dansand și umplandu-și paharele in plina strada in capitala Erevan, dupa ce Serj Sarksyan, fostul președinte numit premier in urma cu mai puțin de o saptamana, a demisionat, in fața protestelor masive, scrie AFP. Sarksyan era un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin.

- O intalnire televizata intre premierul Serj Sargsyan si liderul opozitiei Nikol Pashinyan s-a incheiat rapid duminica, dupa ce seful guvernului s-a retras din emisiune denuntand un "santaj", relateaza AFP. "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anuntat sambata seara ca duminica se va intalni cu premierul Serj Sargsyan, in timp ce protestele antiguvernamentale au continuat in cea de-a noua zi de mobilizare in strada in aceasta mica republica din Caucaz, relateaza AFP. "Ma voi intalni…