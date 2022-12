Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a discutat despre stabilitatea regiunii balcanice cu președintele francez Emmanuel Macron, in marginea summitului UE-Balcanii de Vest de la Tirana. Liderul sirb a anunțat acest lucru pe Instagram. "O intilnire cordiala cu Emmanuel Macron, cu care am facut schimb de…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a reconfirmat, marți, ca țara sa se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. „Ministrul de Interne a precizat clar: nu exista o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria și Romania. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți ilegali…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a afirmat vineri ca va lua o decizie in acest weekend privind participarea sa la summitul UE-Balcanii de Vest din 6 decembrie de la Tirana, revenind oarecum asupra declaratiilor facute cu o zi inainte, cand a spus ca Belgradul va boicota reuniunea, scrie AFP.

- Decesele inregistrate in randul migrantilor care traverseaza Marea Mediterana sunt ''inacceptabile si aproape mereu evitabile'', a spus vineri papa Francisc, reinnoind un apel adresat politicienilor din regiune de a aborda acest subiect intr-o maniera ''benefica tuturor'', informeaza Reuters, conform…

- Presedintele american Joe Biden nu intenționeaza sa aiba o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, atunci cand va participa la summitul G20 care va avea loc in noiembrie in Bali, transmite CNN. Biden „nu are nicio intentie sa se aseze (la discutie) cu Vladimir Putin”, a declarat purtatorul…

- Presedintele american Joe Biden ''nu are nicio intentie'' sa-l intalneasca pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul G20 prevazut sa aiba loc luna viitoare in Indonezia, a afirmat duminica Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, citat de AFP si Reuters.…

- Ayatollahul Ali Khamenei a acuzat luni SUA și Israelul pentru organizarea protestelor izbucnite in intreaga țara dupa moartea lui Mahsa Amini, tanara arestata pentru ca nu a purtat corespunzator valul islamic impus de strictul cod vestimentar al Republicii Islamice, scrie Reuters. Liderul suprem iranian,…

- In cadrul unei conferințe de presa sambata (17 septembrie), amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului militar al NATO, a declarat ca „prin succesul sau pe teren și online, Ucraina a schimbat fundamental razboiul modern”. Amiralul Bauer a inceput conferința de presa spunand: „Fara indoiala, a inceput…