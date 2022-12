Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean a prezentat un set de noi obiective pentru consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii in 2023, in cadrul unei reuniuni cheie a oficialilor Partidului Muncitorilor, a relatat miercuri presa de stat, conform DPA si AFP.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a dezvaluit noi obiective pentru armata in 2023, in cadrul unei reuniuni a Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat miercuri presa oficiala nord-coreeana, evocand un nou an cu multiple teste balistice și tensiuni cu Seulul. In cea de-a doua zi a reuniunii…

- Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Avril Haines, a afirmat ca Xi Jipning, președintele Chinei, nu vrea sa accepte vaccinurile occidentale in pofida provocarilor cu care se confrunta China cu COVID-19. Liderul chinez Xi Jinping nu doreste sa accepte vaccinurile occidentale, in ciuda…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a dezvaluit pentru prima data fiica in fata lumii, in fotografii surprinzatoare, transmise, sambata, de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca Phenianul va raspunde cu arme nucleare la noi amenintari din partea SUA si a altor forte ostile, conform informatiilor difuzate sambata de presa de stat.

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a vorbit, marti seara, la televiziunea publica, despre principalele subiecte ale discuțiilor dintre liderii Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu de la Vila Lac. Liderul UDMR nu a fost prezent la ședința de la Vila Lac dar a confirmat ca discutia dintre conducerile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis duminica "felicitari calduroase" presedintelui chinez Xi Jinping pentru realegerea lui la conducerea Partidului Comunist Chinez (PCC), urand "un viitor mai luminos" relatiilor bilaterale, informeaza AFP care citeaza agentia oficiala KCNA. Fii la…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a felicitat pe Vladimir Putin de ziua sa, apreciind ca președintele rus a „distrus toate provocarile și amenințarile Statelor Unite” - cel mai nou semn al legaturilor tot mai stranse dintre cele doua state paria, scrie Reuters.