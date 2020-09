Stiri pe aceeasi tema

- Trupul decapitat al unchiului liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost expus ca sa fie vazut de inalti responsabili ai regimului de la Phenian, sustine presedintele american Donald Trump intr-o noua carte, informeaza vineri AFP.

- Presedintele american Donald Trump evoca o noua arma „pe care n-o are nimeni altcineva”, in exploziva carte „Furia” a jurnalistului Bob Woodward, potrivit unor fragmente din carte, ceea ce i-a determinat pe expertii in domeniul armamentului nuclear sa-si dea febril cu presupusul, relateaza adevarul.ro.

- Presedintele american Donald Trump evoca o noua arma „pe care n-o are nimeni altcineva”, in exploziva carte „Furia” a jurnalistului Bob Woodward, potrivit unor fragmente din carte, ceea ce i-a determinat pe expertii in domeniul armamentului nuclear sa-si dea febril cu presupusul, relateaza AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, stia ca Covid-19 este mai mortal decat gripa inainte ca virusul sa faca ravagii in Statele Unite. Dezvaluirea a fost facuta intr-o noua carte despre presedintele american.Bob Woodward, jurnalistul care a pornit scandalul Watergate, l-a intervievat pe Trump de…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Președintele american Donald Trump l-a numit pe Vladimir Putin un "jucator de șah de nivel mondial", alaturi de șefii Chinei, Turciei și RPDC, Xi Jinping, Tayyip Erdogan și Kim Jong-Un. Dupa cum transmite ria.ru, in același timp, președintele american a menționat inca o data ca concurentul sau, Joe…

- O noua carte a celebrului jurnalist american de investigatii Bob Woodward dezvaluie corespondenta inedita purtata intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care califica relatia sa cu miliardarul de la Casa Alba drept demna de un 'film fantastic', transmite…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…