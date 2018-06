Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un a ajuns duminica în Singapore, unde se va desfasura marti o întâlnire istorica a acestuia cu presedintele american Donald Trump, a relatat presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa. Kim Jong-un a aterizat pe teritoriul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat sambata ca summitul pe care il va avea marți in Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un reprezinta o ”ocazie unica” de a ajunge la un acord in domeniul nuclear cu Phenianul, despre care Trump spune ca ”lucreaza foarte bine”. In conferința de presa dinantea…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul istoric care ar fi trebuit sa aiba loc in mai putin de trei saptamani la Singapore, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, denuntand ostilitatea regimului de la Phenian. Intr-un mesaj dat publicitatii de Casa Alba, Trump apreciaza ca acum nu i se…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat marti ca liderul nord-coreean Kim Jong-un este "serios" in ce priveste intentiile sale de denuclearizare, dar nu a exclus ca summitul istoric dintre cei doi lideri, prevazut pentru 12 iunie in Singapore, sa fie amanat, relateaza AFP. "Cred ca e serios.…

- Summitul dintre Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie, in Singapore, a anunțat liderul american. „Mult așteptata intalnire intre mine și Kim Jong-un va avea loc in Singapore, pe 12 iunie. Vom incerca sa facem amandoi din acest moment unul special…