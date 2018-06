Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin in care afirma ca doreste sa mentina contacte la nivel inalt cu Rusia, a indicat marti consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit agentiei Ria Novosti, citata de Reuters.



Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat la inceputul acestei luni ca Moscova l-a invitat pe Kim sa viziteze Rusia si ca liderul nord-coreean ar putea veni in cadrul unui forum economic ce va avea loc in septembrie in orasul Vladivostok, din Extremul Orient rus.



Ministrul…