- Donald Trump considera ”probabil” sa se reintalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa sumitul istoric din iunie, in Singapore, a declarat el luni pentru Reuters. ”Marea acalmie” care s-a instalat intre Kim si el, a adaugat locatarul Casei Albe, a permis indepartarea perspectivei unui nou razboi…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, care s-au intalnit marti in cadrul unui summit istoric in Singapore, au incercat amandoi sa-si impuna controlul, dar au dat si oarece semne de anxietate, la inceputul reuniunii, relateaza Reuters, citand experti in comunicarea…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ajung astazi la Singapore pentru summitul istoric de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa.

- O cursa aeriana directa de la Phenian a aterizat sambata in Singapore, inaintea asteptatei sosiri in orasul-stat a liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru summitul de marti cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. Sosirea aeronavei Airbus 330 a liniilor aeriene chineze pe aeroportul…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a exprimat "vointa neabatuta" de a se intalni cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 12 iunie, a anuntat agentia oficiala de presa de la Phenian, KCNA, preluata de Reuters, preluata de agerpres. Kim si-a facut cunoscuta pozitia sambata, in cursul unei intalniri…