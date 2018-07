Liderul nord-coreean consideră că alimentaţia soldaţilor ar trebui îmbunătăţită Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca tara ar trebui sa-si hraneasca soldatii mai bine, potrivit agentiei de presa nord-coreene KCNA, afirmatie ce survine dupa ce starea sanatatii unui soldat nord-coreean care a fugit anul trecut in Coreea de Sud a indicat probleme de nutritie, relateaza Reuters. Aflat intr-o vizita la o fabrica de ratii alimentare pentru militari, Kim a spus ca aceasta ar trebui sa produca alimente gustoase si nutritive pentru a "contribui substantial la imbunatatirea dietei persoanelor care se afla serviciul" armatei, mentioneaza KCNA. Kim a spus ca "oficiali si angajati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

