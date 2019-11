Liderul nord-coreean a supervizat testarea unui "lansator de rachete multiple"

Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a supervizat "testarea cu succes" a unui sistem lansator multiplu de rachete super masive și și-a exprimat "marea satisfacție", a transmis agenția oficiala de știri din Coreea de Nord (KCNA).

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat manevre aeriene - a doua oara in trei zile -, potrivit agentie nord-coreene oficiale de presa KCNA, in contextul in care Statele Unite si Coreea de Sud au decis duminica sa anuleze exercitii militare comune in vederea facilitarii reluarii discutiilor cu…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, monitorizeaza exercițiile militare aeriene ale forțelor nord-coreene, în timp ce Washingtonul și Seulul au decis amânarea exercițiilor similare pentru a facilita reluarea negocierilor pe tema denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Mediafax citând…

- Coreea de Nord a testat miercuri cu succes un nou tip de racheta balistica, care a fost lansata de pe un submarin, a informat joi agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, in contextul in care autoritatile de la Phenian au anuntat pentru sambata discutii la nivelul grupurilor de lucru cu SUA…

- Coreea de Nord a lansat miercuri un nou proiectil neidentificat, au informat armata sud-coreeana, in contextul in care Phenianul a anunțat marți organizarea unei sesiuni de lucru pe tema denuclearizarii impreuna cu Washingtonul, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat marți la testarea unui "lansator multiplu de rachete de calibru foarte mare", a transmis agenția oficiala de presa de la Phenian, KCNA, potrivit presei internaționale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat marți la testarea unui "lansator multiplu de rachete de calibru foarte mare", a transmis agenția oficiala de presa de la Phenian, KCNA, potrivit presei internaționale.Potrivit KCNA, liderul nord-coreean "a dat instrucțiuni pentru testarea,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat un nou test al unui "lansator de rachete multiplu de foarte mare dimensiune", au informat miercuri media oficiale, confirmand tirurile de incercare semnalate cu o zi inainte de Coreea de Sud si in timp ce Phenianul a propus Washingtonului reluarea negocierilor…