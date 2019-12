Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud au convenit sa lucreze impreuna pentru a promova dialogul intre Statele Unite și Coreea de Nord, a declarat marți președintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Coreea de Nord a oferit Statelor Unite la…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a intalnit cu membri ai Comisiei Militare Centrale, cu care a discutat despre consolidarea capacitatii militare a tarii, cu cateva zile inaintea expirarii unui ultimatum dat de Phenian Washingtonului in dosarul nuclear, relateaza Euronews si The Associated Press.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a intalnit cu membri ai Comisiei Militare Centrale, cu care a discutat despre consolidarea capacitatii militare a tarii, cu cateva zile inaintea expirarii unui ultimatum dat de Phenian Washingtonului in dosarul nuclear, relateaza Euronews si The Associated Press,…

- Media nord-coreene au difuzat din nou miercuri fotografii enigmatice cu Kim Jong Un calarind un cal alb in zapada pe un munte sacru, o punere in scena simbolica, potrivit expertilor, care se intrec in teorii pentru descifrarea semnificatiei acestui gest, relateaza AFP. Unii specialisti in acest regim…

- In lipsa unor progrese in negocierile cu Washingtonul, Phenianul a decis sa ridice miza, testand doua rachete care au cazut in Marea Japoniei. Lansarea, supervizata de liderul Kim Jong Un, a avut loc in ziua de Thanksgiving, sarbatoare importanta in SUA. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat joi o noua testare a unui "lansator de rachete multiple de foarte mare dimensiune", a anuntat vineri agentia nord-coreeana KCNA, dand de inteles ca ar putea fi vorba de ultimul test de acest tip, informeaza AFP. Phenianul a lansat joi, chiar…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat manevre aeriene - a doua oara in trei zile -, potrivit agentie nord-coreene oficiale de presa KCNA, in contextul in care Statele Unite si Coreea de Sud au decis duminica sa anuleze exercitii militare comune in vederea facilitarii reluarii discutiilor cu…

- Coreea de Nord a testat miercuri cu succes un nou tip de racheta balistica, care a fost lansata de pe un submarin, a informat joi agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, in contextul in care autoritatile de la Phenian au anuntat pentru sambata discutii la nivelul grupurilor de lucru cu SUA…