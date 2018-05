Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a facut pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sa accepte sa organizeze viitoarea intalnire cu Donald Trump in zona demilitarizata care separa cele doua Corei.

Liderii celor doua Corei, Moon și Kim, au avut vinerea trecuta o intalnire in aceeași locație. Evenimentul este considerat a fi unul istoric și a fost televizat in toata lumea. In urma discuțiilor, au ajuns la decizia de a pune capat oficial razboiului coreean, conform CNN.

Exista o mare posibilitate ca summit-ul sa se desfașoare la fața locului, cu unele evenimente programate…