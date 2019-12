Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reunit principalii lideri ai Partidului Muncitorilor aflat la guvernare inaintea scadentei ultimatumului de la sfarsitul anului adresat SUA, somate sa isi schimbe atitudinea in negocierile privind armele nucleare nord-coreene, a informat duminica agentia oficiala de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reunit principalii lideri ai Partidului Muncitorilor aflat la guvernare inaintea scadentei ultimatumului de la sfarsitul anului adresat SUA, somate sa isi schimbe atitudinea in negocierile privind armele nucleare nord-coreene, a informat duminica agentia oficiala…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a reunit principalii lideri ai Partidului Muncitorilor aflat la guvernare inaintea scadentei ultimatumului de la sfarsitul anului adresat SUA, somate sa isi schimbe atitudinea in negocierile privind armele nucleare nord-coreene, a informat duminica agentia oficiala…

- Președintele chinez Xi Jinping a acuzat vineri Statele Unite, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau american Donald Trump, de ingerințe in politica sa interna, insa a adaugat ca spera ca cei doi lideri sa continue dialogul, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Xi Jinping i-a transmis…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Moscova vrea sa ajunga la o ințelegere, pana la sfarșitul anului, pentru prelungirea Acordului Noul START privind armamentul nuclear, relateaza site-ul postului France 24 preluat de mediafax.Liderul de la Kremlin a afirmat ca o decizie trebuie…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat manevre aeriene - a doua oara in trei zile -, potrivit agentie nord-coreene oficiale de presa KCNA, in contextul in care Statele Unite si Coreea de Sud au decis duminica sa anuleze exercitii militare comune in vederea facilitarii reluarii discutiilor cu…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut duminica liderului nord-coreean Kim Jong Un ”sa actioneze rapid” pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite, intr-un tweet prin care a reactionat la criticile Coreii de Nord la adresa fostului vicepresedinte Joe Biden, posibilul sau rival democrat in alegerile…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis condoleante presedintelui sud-coreean Moon Jae-in ca urmare a decesului mamei acestuia, in pofida rezervei manifestate de Phenian si a relatiilor bilaterale inghetate, relateaza Reuters. Intr-un mesaj trimis miercuri seara prin satul de frontiera Panmunjom,…