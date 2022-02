Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat al Rusiei (PLDR), Vladimir Jirinovski, in varsta de 75 de ani, este spitalizat in urma infectarii cu coronavirus si se afla in stare grava, a declarat miercuri o sursa apropiata politicianului rus, relateaza agentia TASS, citata de EFE și Agerpres.…

- De trei saptamani, acesta este izolat și inca nerefacut, dupa ce virusul i-a atacat plamanii, in proporție de 15 la suta. A fost externat, dar se trateaza acasa.Acesta a luat virusul din familie, dupa ce atat soția sa, Cristina, cat și Petra, fetița lor, s-au infectat cu Covid. Cele doua au avut insa…

- Liderul mondial al tenisului Novak Djokovic beneficiaza de o scutire de vaccinare impotriva Covid-19 intrucat a contractat virusul in luna decembrie, au anuntat avocatii sai intr-un document sambata la tribunal. "Data primului test Covid PCR pozitiv a fost inregistrata pe 16 decembrie 2021", au declarat…

- Lorenzo Damiano, liderul mișcarii anti-vaccin impotriva Covid-19 din Italia, a ajuns sa creada in știința și sa-și schimbe viziunea asupra virusului și a pandemiei dupa ce s-a infectat, iar din cauza formei severe a fost internat in spital. Acesta le-a spus jurnaliștilor italieni ca se va vaccina.

- Cat de des trebuie sa te vaccinezi contra coronavirusului. Șeful Pfizer a facut anunțul despre cat de des ar fi nevoiți sa se vaccineze oamenii impotriva coronavirusului in anii care vor urma, pentru a exista un nivel inalt de protecție. Recent a fost identificata și tulpina Omicron, care vine din Africa…

- S-a aflat! Patriarhul Daniel, inaltul prelat aflat in fruntea Bisericii Ortodoxe Romane, a anunțat, miercuri, ca s-a vaccinat. A fost vorba despre un scurt raspuns oferit la intrebarile presei, dupa ce s-a incheiat ședința solemna de la Parlament, consacrata zilei de 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.…