Stiri pe aceeasi tema

- Liderul miscarii "fara masca" din statul american Texas a murit de COVID-19. Barbatul a fost internat la Terapie Intensiva dupa ce, mai multe zile, s-a tratat acasa cu zinc, vitamina C, aspirina si ivermectina.

- Fondatorul miscarii „Aparatorii libertatii din San Angelo”, un grup care dorea sa puna capat „tiraniei COVID-19“, a murit dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Barbatul, Caleb Wallace, a avut simptome grave si a stat la ATI timp de trei saptamani.

- O femeie in varsta de 63 de ani a murit, dupa ce a fost infectata cu tulpina Delta. Aceasta era vaccinata cu ambele doze de vaccin anti-Covid-19, insa avea multiple comorbiditați, respectiv hipertensiune arteriala și hepatita C. In plus, femeia avea istoric de calatorie in Spania.Femeia de 45 de ani,…

- Dupa doua zile de antrenament, jucatorul a fost testat pozitiv cu noul coronavirus si plasat in izolare, alaturi de familia lui, noteaza ziare.com.Duminica dupa-amiaza, el le-a spus apropiatilor ca vrea sa se odihneasca putin."Am crezut ca doarme, era nemiscat in patul lui. L-am chemat, dar nu s-a miscat",…

- Un barbat a murit, dupa ce a fost confirmat cu tulpina Delta COVID. Victima era vaccinata anti-COVID cu peste 100 de zile inainte sa se declare decesul. Barbatul era internat la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare si avea boli preexistente. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Basistul trupei americane ZZ Top, Dusty Hill a murit miercuri, la varsta de 72 de ani. El a cantat cu trupa mai mult de 50 de ani. Anunțul a fost facut de colegii de trupa Billy Gibbons și Frank Beard.Dusty Hill a murit in somn, in locuința sa din Houston, Texas.

- Lupta cu pandemia de COVID-19 poate fi caștigata doar prin vaccinare, potrivit experților, iar autoritațile din mai multe țari iau masuri in acest sens. O astfel de masura este crearea de spații destinate exclusiv persoanelor vaccinate anti-COVID-19. In Grecia, din 15 iulie vor exista restaurante, baruri,…

- Un singur participant dintre sutele de spectatori prezenti la cele patru evenimente-pilot culturale, organizate de autoritati la mijlocul lunii mai, s-a infectat cu SARS-COV-2. Anuntul a fost facut joi de Ministerul Culturii.