- Slava Domului, s-a incheiat un an marcat de lupte absurde!, a spus liderul grupului minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, in Parlament, la votul de investire al Guvernului Ciuca.„Slava Domnului, s-a incheiat. S-a incheiat un an marcat de lupte absurde, continue, cu lacomie duse, cu sete de putere…

- Consultarile de la Palatul Cotroceni ale președintelui Klaus Iohannis cu PNL, PSD, UDMR și liderul minoritaților din Parlament s-au incheiat. Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, imediat dupa consultari, ca orice alta varianta, daca nu ar fi existat aceasta coaliție, ar fi fost mult mai dura pentru…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…

- Premierul demis Florin Cițu abia așteapta sa inceapa din nou negocierile pentru desemnarea unui prim-ministru din partea PNL, dupa ziua de miercuri, cand guvernul Cioloș va pica la votul din Parlament. Actualul președinte al PNL a dat un semnal de pace USR-ului condus de Dacian Cioloș: liberalii vor…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș susține ca avem nevoie urgent de un Guvern stabil, deoarece suntem intr-o situație excepționala. Cioloș a afirmat, azi, la depunerea programului de guvernare in Parlament, ca obiectivele USR pot parea dure, dar in astfel de situații excepționale, trebuie gasite soluții…

- Premierul Florin Cițu va merge in Parlament cu ministri PNL și UDMR și spune ca aceasta este singura soluție in cazul in care USR PLUS nu renunța la moțiunea de cenzura. Cițu recunoaște ca nu ar mai putea sa stea la aceeași masa cu USR PLUS dupa ce aceștia au incercat sa dea jos Guvernul, […] The post…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…