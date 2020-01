Stiri pe aceeasi tema

- Liderul minoritatii democrate din Congresul Statelor Unite, Chuck Schumer, i-a cerut presedintelui Donald Trump sa desecretizeze motivele deciziei de a-l ucide pe generalul iranian Qassem Soleimani, transmite DPA potrivit Agerpres. Democratii considera ca atacul aerian de la Bagdad soldat cu moartea…

- Președintele iranian intra in razboiul pe Twitter cu Donald Trump dupa ce liderul american si-a multiplicat mesajele amenintatoare fata de Republica islamica dupa eliminarea, vineri, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian al forțelor armate americane, va fi inmormantat azi la Bagdad, in Irak. Funeraliile lui Qassem Soleimani vor fi publice și autoritațile irakiene au anunțat cca se așteapta la zeci de mii de oameni, a notat The Guardian.Soleimani și Abu…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Autoritatile de la Teheran au calificat drept o "escaladare extrem de periculoasa" uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, emisar al Republicii islamice in Irak si lider pro-iranian, intr-un raid american la Bagdad. Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, s-a angajat vineri sa "razbune"…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…