- Presedintele american Donald Trump a prezis joi ca procesul sau de impeachment din Senat se va incheia "foarte repede" si a denuntat inca o data "o vanatoare de vrajitoare", relateaza AFP. "Ar trebui sa mearga foarte repede", a declarat el din Biroul oval. Procesul istoric de destituire a presedintelui…

- Congresmanul democrat Adam Schiff a fost desemnat sef al echipei de procurori pentru procesul politic de impeachment impotriva presedintelui republican Donald Trump, care se va desfasura in Senat, a anuntat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, informeaza AFP.…

- Procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie, a declarat marti liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, informeaza AFP si Reuters. "Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului Curtii…

- Candidatul democrat la prezidentiale Joe Biden a declara sambata ca nu ar exista ”o baza legala” pentru a fi citat de republicani sa depuna marturie in procesul de destituire a presedintelui Donald Trump din Senat, clarificand remarci facute vineri care i-au atras critici, relateaza Reuters.

- Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca este într-o "pozitie foarte buna" înaintea procesului din Senat privind demiterea, afirmând ca politicienii democrati l-au tratat "foarte incorect", dar va fi sustinut de liderii republicani, informeaza Mediafax…

- Procesul in vederea destituirii lui Donald Trump ar putea sa aiba loc luna viitoare, in cazul in care Camera Reprezentantilor aproba, asa cum se asteapta, inculparea, a confirmat miercuri liderul majoritatii republicane in Camera superioara, Mitch McConnell, relateaza Reuters.

- Un proces al lui Donald Trump va fi o prioritate pentru Senatul SUA la inceputul lui 2020 in eventualitatea in care punerea sub acuzare a presedintelui american (impeachment) este aprobata de Camera Reprezentantilor saptamana viitoare, a declarat miercuri liderul majoritatii republicane din Senatul…

- Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat, miercuri dupa-amiaza, Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.Mitch McConnell a declarat ca, in cazul in Camera Reprezentantilor va aproba activarea articolelor…