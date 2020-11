Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a anuntat marti ca a fost reprimit in partid dupa ce fusese suspendat in urma unui raport exploziv privind antisemitismul din cadrul acestei formatiuni politice britanice, transmite AFP. "Sunt incantat ca am fost reintegrat in Partidul…

- Partidul Laburist britanic (opozitie) va vota miercuri in favoarea planului premierului Boris Johnson de introducere a unui nou lockdown national, a anuntat luni liderul formatiunii, Keir Starmer, potrivit Reuters. ''Laburistii vor furniza voturile de care prim-ministrul are nevoie pentru a fi sigur…

- Presedintele Partidului Laburist britanic, Keir Starmer, a respins vineri acuzatia ca doreste o ''epurare'' in formatiunea de opozitie, dupa publicarea unui raport exploziv privitor la antisemitismul din interiorul partidului, document care a dus la suspendarea fostului lider al acestuia,…

- Partidul laburist de opozitie l-a suspendat joi pe fostul lider Jeremy Corbyn in urma comentariilor facute dupa aparitia unui raport care estima ca partidul este responsabil de hartuire si discriminare din cauza modului in care a gestionat alegatiile de antisemitism, relateaza Reuters, dpa si AFP."In…

- Partidul Laburist din Marea Britanie l-a suspendat pe fostul sau lider Jeremy Corbyn dupa ce o ancheta a gasit ca formațiunea a fost „responsabila de acte ilegale de harțuire și discriminare” în perioada în care acesta s-a aflat la conducerea laburiștilor, anunța BBC.Raportul…

- Jacinda Ardern a caștigat un al doilea mandat in funcția de prim-ministru al Noii Zeelande, scrie CNN. Pana acum au fost numarate 87% din voturi, iar rezultatele finale vor fi publicate peste trei saptamani atunci cand vor fi calculate și voturile neozeelandezilor stabiliți in strainatate.Partidul Laburist…

- Capitala Marii Britanii impune restrictii mai stricte pentru diminuarea raspandirii COVID-19, masuri care vor intra in viguare incepand de sambata, a anuntat joi primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, transmit DPA și The Telegraph, citate de Hotnews. Conform noilor restrictii, locuitorii Londrei…

- Partidul laburist britanic, aflat în opozitie, i-a egalat într-un sondaj de opinie YouGov pe conservatorii aflati la putere, pentru prima oara de când si-a început mandatul premierul Boris Johnson, semnaleaza agenția Reuters, citata de Agerpres. În 30 august, o situatie…