- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor…

- Vona Gabor, liderul Jobbik, partid care a intrat in campania electorala cu o doctrina schimbata, renuntand la convingerile de extrema dreapta pentru un populism de centru, a anuntat duminica seara ca va demisiona in urma infrangerii formatiunii sale in alegerile parlamentare.

- Alegerile parlamentare din Ungaria au loc duminica, iar peste 8,2 milioane de cetateni ungari sunt asteptati sa participe la scrutin si sa aleaga dintre cele sapte partide si aliante, relateaza agentia MTI.

- Partidul nationalist ungar Jobbik a anuntat ca va adopta masuri mai aspre de combatere a coruptiei in cazul in care va castiga alegerile parlamentare din Ungaria, din 8 aprilie, relateaza miercuri MTI. Liderul Jobbik, Gabor Vona, a declarat intr-o conferinta de presa ca masurile respective…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc in 8 aprilie, a anuntat joi seful statului, Janos Ader, cu trei luni inainte de un scrutin care ar urma sa confirme al treilea mandat consecutiv de premier al conservatorului Viktor Orban, scrie AFP.