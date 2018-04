Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Partidului Socialist din Ungaria a demisionat dupa victoria formatiunii de guvernamant Fidesz in alegerile parlamentare de duminica, informeaza Reuters. "Ne consideram raspunzatori de ceea ce s-a intamplat, am recunoscut decizia alegatorilor", le-a declarat sustinatorilor si…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in…

- Premierul ungar in exercitiu Viktor Orban, unul dintre liderii cei mai controversati din Uniunea Europeana, porneste favorit in alegerile parlamentare care au loc duminica in Ungaria, pentru a si consolida puterea 39;iliberala 39; care a transformat profund tara sa, comenteaza sambata AFP.Sondajele…

- Partidul nationalist ungar Jobbik a anuntat ca va adopta masuri mai aspre de combatere a coruptiei in cazul in care va castiga alegerile parlamentare din Ungaria, din 8 aprilie, relateaza miercuri MTI. Liderul Jobbik, Gabor Vona, a declarat intr-o conferinta de presa ca masurile respective…

- Sfantu Gheorghe, 19 mar /Agerpres/ - Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas…

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- Alegerile parlamentare din Ungaria vor avea loc in 8 aprilie, a anuntat joi seful statului, Janos Ader, cu trei luni inainte de un scrutin care ar urma sa confirme al treilea mandat consecutiv de premier al conservatorului Viktor Orban, scrie AFP.

- Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, cea mai apropiata zi de duminica in care poate avea loc scrutinul, conform noii legi, a anuntat joi presedintele ungar Janos Ader, intr-o declaratie citata de agentia de presa MTI. Campania electorala va incepe oficial…