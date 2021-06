Sfarsitul luptei armate a organizatiei separatiste basce ETA a venit ''prea tarziu'', a estimat miercuri Josu Ternera, liderul istoric al organizatiei, exprimandu-si, in a doua zi a procesului sau care se desfasoara la Paris, regretul pentru "pierderile ireversibile" suferite de "ambele parti", informeaza AFP. Infiintata in 1959 in timpul dictaturii lui Franco, ETA este acuzata de uciderea a cel putin 853 de persoane in decursul a patru decenii de violenta in numele independentei Tarii Bascilor. "Cred ca sfarsitul luptei armate" a ETA, anuntat in 2011, "a sosit prea tarziu", a…