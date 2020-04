Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Alexandroaia, primarul de Grințieș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa-și piarda și mandatul, prin ordin al prefectului. Conform inspectorilor de integritate, primarul ”s-a aflat in stare de incompatibilitate intrucat, in perioada deținerii funcției de…

- Incepand cu data de 12 martie 2020 pana la data de 31.03.2020, inclusiv, se suspenda activitatea de judecata la nivelul Curtii de Apel Timisoara pentru toate cauzele aflate pe rol, cu exceptia cauzelor urgente precizate pe fiecare materie The post Activitate suspendata la Curtea de Apel Timișoara appeared…

- DEFINITIV… Condamnat, in prima instanta, la 20 de ani de inchisoare si 3 ani pedeapsa complementara de interzicere a unor drepturi, Mitrita Poenaru a contestat sentinta la Curtea de Apel Iasi. Magistratii au luat act de contestatia formulata de barbat dar au respins-o, ca nefondata. In plus, l-au obligat…

- TIROL – Doi tineri, banuiti ca au fugit din Germania dupa ce au savarsit o tentativa de omor asupra unui cetatean, au fost prinsi la Tirol! Polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale Caraș- Severin și Secția 5 Poliție Rurala Bocșa au depistat, joi, 27 februarie, pe raza localitații Tirol,…

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost trimis in judecata de procurori intr-un nou dosar penal. Va reamintim ca a provocat un accident in data de 17 februarie 2019. Tragedia s-a produs pe strada Muncitorilor, in dreptul imobilului cu numarul 51, din Giroc și, din ancheta polițiștilor a reieșit ca Boncu,…

- Aprobarea proiectului de eliminare a pensiilor de serviciu a provocat un adevarat „cutremur” la Curtea de Apel Timisoara, unde intreaga conducere, presedintele si cei doi vicepresedinti, au cerut pensionarea, indeplinind conditiile cerute de lege pentru a se pensiona. La nivel national sunt 900 de judecatori…

- CARAȘ-SEVERIN – Ultimii doi arestați din dosarul permiselor de port-arma, polițiștii Ștefan Radu și Nicolae Miculescu, au fost puși in libertate astazi de magistrații Curții de Apel! Aproape doua luni au stat in arest cei cinci considerați principalii pioni in afacerea permiselor de port-arma din Caraș-Severin.…

- Curtea de Apel Timișoara instituie o noua forma de protest, prin suspendarea activitatii de judecata timp de 30 de minute in fiecare zi, imediat dupa solutionarea cererilor de amanare fara discutie. Magistrații protesteaza impotriva taierii pensiilor de serviciu. Masura de suspendare a activitații de…