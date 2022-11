Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Constanta s a pronuntat azi asupra acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat intre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si G.F., fost angajat in cadrul SC Confort Urban SRL, societate a carei asociat unic este Consiliul Local Municipal Constanta. Inculpatul a luat doi ani de inchisoare…

- In spațiul public au aparut informații despre motivele care au stat la baza condamnarii dure in cazul omului de afaceri Daniel Miron, care a primit 7 ani și 8 luni de inchisoare, cu executare. Daniel Miron a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare: rele tratamente aplicate minorului, violența…

- In anul 2013, fiul celebrului interlop Nuțu Camataru a fost condamnat la 12 ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Nuțulica a injunghiat in anul 2010 un barbat, intr-un local cunoscut și frecventat de maneliști. In acest dosar, pe atunci, Adrian Simionescu a fost anchetat pentru marturie mincinoasa.…

- Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis, marti, arestarea preventiva a medicului Marian Gaspar de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, dupa ce acesta a fost prins in flagrant, luni, in timp ce primea mita de la un pacient. Ulterior acesta a fost retinut. „In data de 26.09.2022, procurori…

- Marian Gașpar, unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din Timișoara, acuzat ca a cerut bani de la pacienți pentru a-i opera, a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal pentru luare de mita in forma continuata, a transmis marți Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, citat de site-ul…

- Un tribunal din Moscova a anunțat luni condamnarea la 22 ani de inchisoare a jurnalistului de investigatie pe probleme militare Ivan Safronov, acuzat de inalta tradare si spionaj in beneficiul Republicii Cehe, el fiind incarcerat din 2020, anunța presa rusa. Parchetul ceruse o pedeapsa de 24 de ani…

- Caz incredibil sanctionat de CEDO. Curtea de la Strasbourg a condamnat Statul Roman la plata unei despagubiri de 65 de mii de euro catre vaduva unui taximetrist din Braila. In 2009, tanarul a fost confundat cu un interlop periculos, blocat in trafic si impuscat in cap de politie.