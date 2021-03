Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al serviciului de informatii nord-macedonean, Sasho Mijalkov, a fost condamnat vineri la 12 ani de inchisoare pentru orchestrarea timp de peste un deceniu a unei campanii de interceptari ilegale impotriva unor politicieni, oameni de afaceri si jurnalisti, dezvaluirea acesteia provocand…

- Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul Interagro, pentru coruptie, cu un prejudiciu cu 11 milioane de lei. Miliardarul se afla in aceste momente in Italia, de unde a anuntat ca se va intoarce chiar astazi si se va preda. Initial, Ioan Niculae a fost condamnat…

- Curtea de Apel Timișoara a decis, ieri, sa-i revoce controlul judiciar interlopului Radu Novac, zis ”Jack”, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Va reamintim ca la ultimul termen de la Tribunalul Timiș, ”Jack” – cel impotriva caruia Boncu a dat declarații la structura…

- Prima decizie definitiva a Justiției dupa protestul diasporei din 10 august 2018. Doi barbati, acuzați ca au agresat o femeie jandarm și ca i-au furat arma din dotare, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare.

- Fotbalistul Antoine Conte, component al echipei Reims in perioada 2013-2017, a fost condamnat, marti, la trei ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, pentru comiterea de violenta in forma agravata in 2016, informeaza L’Equipe, potrivit news.ro. Sentinta a fost pronuntata de tribunalul…

- Patru barbati, printre care si un roman, au fost condamnati vineri, la Londra, la pedepse intre 13 si 27 de ani de inchisoare pentru moartea a 39 de migranti vietnamezi gasiti in remorca unui camion in Anglia, in 2019, relateaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Principalii inculpati, Ronan Hughes,…

- Liderul interlop Lucian Boncu a cerut, astazi, sa dea un supliment de declarație in dosarul in care este acuzat ca a ucis o batrana cu mașina, cand a dat cu spatele, aflandu-se sub influența cocainei. Asta dupa ce Judecatoria Timișoara l-a audiat, la solicitarea apararii, pe unul dintre polițiștii care…

- Mafiotul cu epoleți din Jandarmeria Romana care a fost prins cu un transport de cocaina a primit o pedeapsa la care nu se aștepta: aproape șase ani de pușcarie, degradarea militara și interdicția de a mai purta haina statului.